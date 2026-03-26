Estra 1,2 miliardi di ricavi e focus sulle rinnovabili

Il Consiglio di amministrazione di Estra S.p.A. ha approvato i risultati consolidati di bilancio al 31 dicembre 2025. Nel corso dell’anno, il Gruppo ha registrato ricavi per circa 1,2 miliardi di euro, mantenendo un focus crescente sulle energie rinnovabili e sulla sostenibilità delle proprie attività. I dati ufficiali evidenziano una situazione finanziaria stabile e un percorso di crescita industriale in corso.

GROSSETO Il Consiglio di amministrazione di Estra S.p.A. ha approvato i risultati consolidati di bilancio al 31 dicembre 2025, confermando la solidità del Gruppo e la coerenza del percorso di sviluppo industriale avviato. I dati mostrano un’azienda con una forte capacità operativa, che ha scelto di rafforzare il proprio impegno attraverso un piano di investimenti significativo. Il Gruppo ha archiviato il 2025 con ricavi totali pari a 1.198,269 milioni di euro, un valore sostanzialmente in linea con gli 1.206 milioni registrati nell’esercizio precedente. La tenuta operativa si riflette anche nel Margine Operativo Lordo (Ebitda), che si attesta a un elevato livello di 155,2 milioni di euro, risultato delle attività di sviluppo e trasformazione in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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