Essere Migliori il nuovo singolo dei Delta V

È disponibile il videoclip di “Essere Migliori”, il nuovo singolo dei Delta V tratto dall’album “In fatti ostili” pubblicato nel 2025 da Ripley Srl e Universal Music Italia. La regia del video è stata curata da Guido Ortiz e Lorenzo D’Orazio.

MILANO – È online il videoclip di “Essere Migliori”, singolo estratto dall’ultimo disco dei Delta V “In fatti ostili” (Ripley SrlUniversal Music Italia, 2025), la cui regia è di Guido Ortiz e Lorenzo D’Orazio. Nel videoclip i Delta V traducono in immagini l’inquietudine e l’autenticità del brano, trasformando il testo in un racconto che tesse insieme fragilità quotidiane e resistenze silenziose: la precarietà del lavoro, la fatica di restare fedeli a sé stessi e il senso di smarrimento che accompagna la vita adulta, dove i sogni sembrano consumarsi nell’abitudine, nei compromessi, soffocati dalle rate del mutuo, da monolocali angusti, persi tra i binari della stazione di una grande città (Milano). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Essere Migliori”, il nuovo singolo dei Delta V Articoli correlati Esce “Africana”, il nuovo singolo dei Banda MajeIl brano unisce groove mediterraneo, suggestioni afro e atmosfere cinematografiche anni ’70. Leggi anche: “Your Favorite Toy” è il nuovo singolo dei Foo Fighters Delta V - Essere migliori - Live 29/11/25 Cinema Vekkio Contenuti e approfondimenti su Essere Migliori Temi più discussi: I migliori articoli su rifugiati e immigrazione 7/2026; Dalla fede una presenza nel mondo: un contributo di don Giussani; Addio Volare, Wilkommen Miles&More: però il finale poteva decisamente essere migliore; L’estasi dell’oro! Di nuovo tra le migliori 4 d’Europa!. Trattare male ChatGpt lo fa performare meglio. Essere educati con l’AI non aiuta a ottenere risposte migliori, anzi: il nuovo studioPare che la gentilezza non abbia più un posto di rilievo nel galateo del digitale, né tantomeno nel controverso mondo dell’intelligenza artificiale. Da un recente studio è emerso che trattare male ... ilfattoquotidiano.it Servizio Civile Nazionale, un anno da volontari per essere cittadini miglioriIl nuovo bando appena lanciato impegnerà oltre 35.000 giovani, anche in realtà legate alla disabilità: vediamo come accedere, le scadenze e le modalità di partecipazione Quando, a suo tempo, decisi di ... disabili.com “NON NE VALE LA PENA” Essere una delle atlete migliori del mondo comporta (purtroppo) anche commenti spiacevoli da parte delle persone La N.1 sa come gestirli, concentrandosi esclusivamente sulle cose positive #Tennis #MiamiOpen #Sabal - facebook.com facebook Scoprire di essere nei 100 migliori account sportivi di Substack al mondo a braccetto con Jabbar: leggenda della NBA ieri, campione di vita come scrittore e attore oggi A distanza di tre anni dal mio sbarco nella piattaforma dedicata alla buona scrittura e senza x.com