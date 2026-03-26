Esplode pizzeria in costruzione nel napoletano tre feriti

Da tv2000.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’esplosione si è verificata in una pizzeria in fase di costruzione nel napoletano, causando danni ai locali e coinvolgendo tre persone rimaste ferite. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza ai feriti e mettere in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Un’esplosione ha distrutto i locali di un’attività commerciale nel napoletano, provocando alcuni feriti. Gli inquirenti indagano per risalire alle cause dello scoppio. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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