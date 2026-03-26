Esplode pizzeria in costruzione nel napoletano tre feriti

Un’esplosione si è verificata in una pizzeria in fase di costruzione nel napoletano, causando danni ai locali e coinvolgendo tre persone rimaste ferite. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza ai feriti e mettere in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Un’esplosione ha distrutto i locali di un’attività commerciale nel napoletano, provocando alcuni feriti. Gli inquirenti indagano per risalire alle cause dello scoppio. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Esplode pizzeria in costruzione nel napoletano, tre feriti Articoli correlati Villaricca, esplosione in una pizzeria in costruzione, tre feriti: ipotesi fuga di gasTerrore nel comune di Villaricca , in via Antica Consolare Campana, al confine con Qualiano e il territorio di Marano. Esplode un locale nel Napoletano: sospetti sulla bombolaSarebbe una fuga di gas da una bombola la causa dell'esplosione che ha sventrato un locale commerciale a Villaricca, in provincia di Napoli, in via... Esplode pizzeria in costruzione nel napoletano, tre feriti Tutti gli aggiornamenti su Esplode pizzeria Temi più discussi: Esplosione in una pizzeria in costruzione nel Napoletano, tre feriti non gravi; Esplosione in una pizzeria in costruzione nel Napoletano, tre feriti non gravi; Esplosione in una pizzeria in costruzione nel Napoletano, tre feriti non gravi. Terrore nel Napoletano, esplode pizzeria in costruzione: tre feritiTerrore nel Napoletano. Un'esplosione ha distrutto i locali di un'attività commerciale in via consolare Campana, a Villaricca: all'interno erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un ... lostrillone.tv Villaricca, esplosione in una pizzeria in costruzione, cinque feriti: ipotesi fuga di gasTerrore nel comune di Villaricca , in via Antica Consolare Campana, al confine con Qualiano e il territorio di Marano. Un'esplosione si ... msn.com Terrore nel Napoletano, esplode pizzeria in costruzione: tre feriti In corso lavori di ristrutturazione, forse la causa è una bombola. Articolo nei commenti - facebook.com facebook