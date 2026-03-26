Esplode locale in pieno giorno | ferite tre persone impegnate nella ristrutturazione

Nel quartiere di Villaricca, un'esplosione ha danneggiato un locale commerciale intorno alle 12, causando il ferimento di tre persone impegnate in lavori di ristrutturazione. I soccorritori sono intervenuti sul posto e stanno valutando le cause dell’incidente. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Lo scoppio è avvenuto in via Consolare Campana, a Villaricca, nei locali in ristrutturazione per aprire una pizzeria. Feriti il proprietario e due operai, nessuno è in pericolo di vita. Indagini dei carabinieri Un’esplosione ha distrutto i locali di un’attività commerciale a Villaricca, ferendo tre persone.È accaduto intorno alle 12.20 di oggi 26 marzo in via Consolare Campana, dove erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un negozio di abbigliamento in una pizzeria. Nello scoppio sono rimasti feriti il proprietario dell’attività e due operai impegnati nel cantiere. Le loro condizioni non sarebbero gravi e nessuno sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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