Esce in stato confusionale ritrovata nella golena

Nel primo pomeriggio di ieri, i soccorritori sono intervenuti per trovare una donna di circa quarant’anni, residente nella zona della Bassa, che era scomparsa nella golena del Po a Guastalla. La donna è stata ritrovata in stato di confusione e portata in salvo. Sul luogo sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso per le operazioni di ricerca e recupero.

Soccorsi mobilitati in forze, nel primo pomeriggio di ieri, per la ricerca di una donna quarantenne, residente nella Bassa, che doveva trovarsi nella golena del Po, a Guastalla, in stato confusionale. E’ stato un familiare a dare l’allarme, dopo aver rinvenuto l’auto della donna all’imbotto del secondo tratto di viale Po. Immediata la mobilitazione con l’arrivo sl posto dell’ambulanza della Croce rossa, del personale di automedica e autoinfermieristica, vigili del fuoco del locale distaccamento, una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile e gli equipaggi di polizia locale. Grazie alla segnalazione di due giovani ciclisti, in transito su un argine golenale, la donna è stata rinvenuta e soccorsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esce in stato confusionale, ritrovata nella golena Articoli correlati Leggi anche: In stato confusionale semina il panico, scatta l’evacuazione all’Università Trovata ubriaca e in stato confusionale, prende a calci e pugni i sanitari e i poliziottiE' stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale una donna di Aprilia, trovata in evidente stato di ebbrezza alcolica. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Esce in stato confusionale ritrovata... Discussioni sull' argomento Esce in stato confusionale, ritrovata nella golena; Vaga nel traffico in stato confusionale: il commovente finale tra le braccia del marito; Firenze, rapinato in centro e preso a sprangate in testa: turista americano ricoverato in gravi condizioni; Vercelli, tre intossicati da monossido salvati dalla polizia. Ciao ragazze e ragazzi..amici La sera esce tutta la stanchezza della giornata...ma anche la serenità di aver anche oggi dato il Max con tutte le volontarie di Casa Bau..Uno per tutti tutti per loro Ecco perché vi chiedo di ricordarvi di questi piccoli sgangher - facebook.com facebook Ai domiciliari, si allontana da casa ed esce con gli amici a fare la bella vita: arrestato x.com