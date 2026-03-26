Esce in stato confusionale ritrovata nella golena

Da ilrestodelcarlino.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di ieri, i soccorritori sono intervenuti per trovare una donna di circa quarant’anni, residente nella zona della Bassa, che era scomparsa nella golena del Po a Guastalla. La donna è stata ritrovata in stato di confusione e portata in salvo. Sul luogo sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso per le operazioni di ricerca e recupero.

Soccorsi mobilitati in forze, nel primo pomeriggio di ieri, per la ricerca di una donna quarantenne, residente nella Bassa, che doveva trovarsi nella golena del Po, a Guastalla, in stato confusionale. E’ stato un familiare a dare l’allarme, dopo aver rinvenuto l’auto della donna all’imbotto del secondo tratto di viale Po. Immediata la mobilitazione con l’arrivo sl posto dell’ambulanza della Croce rossa, del personale di automedica e autoinfermieristica, vigili del fuoco del locale distaccamento, una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile e gli equipaggi di polizia locale. Grazie alla segnalazione di due giovani ciclisti, in transito su un argine golenale, la donna è stata rinvenuta e soccorsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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