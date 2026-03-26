A Manfredonia lo Studio Radiologico Aulisa continua a offrire esami gratuiti a persone in difficoltà, in collaborazione con i servizi sociali locali. L'iniziativa, già avviata in passato, si rivolge a chi ha bisogno di assistenza sanitaria senza sostenere costi. La collaborazione tra lo studio e i servizi sociali mira a garantire un supporto concreto alla comunità.

A Manfredonia la solidarietà passa anche dalla sanità. Prosegue la collaborazione tra l’assessorato al Welfare e Cultura del Comune e lo Studio Radiologico Aulisa, avviata oltre un anno fa per offrire sostegno gratuito a cittadini in situazioni di fragilità economica o sociale. “Finora la partecipazione è stata limitata, ma questo non riduce il valore del progetto, che punta a far conoscere questa opportunità a chi ne ha bisogno. Chi affronta difficoltà economiche spesso rinuncia a controlli e prevenzione, semplicemente perché non sa di poter accedere a supporti gratuiti” spiega la dottoressa Laura Aulisa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Esami gratuiti allo Studio Radiologico Aulisa per chi è in difficoltà: a Manfredonia prosegue l’iniziativa in collaborazione con i servizi sociali

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