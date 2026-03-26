Eredità culturale e memoria Il ricordo di Santilli in biblioteca

Da ilrestodelcarlino.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato alle 17, la biblioteca Mario Ciocchetti di Belforte ospiterà un evento dedicato a Fabio Santilli, figura riconosciuta nel territorio maceratese. La cerimonia si concentra sul ricordo e sull’eredità culturale lasciata dalla sua presenza, senza ulteriori dettagli sugli intervenuti o sui contenuti specifici dell’appuntamento.

Sabato, alle 17, la biblioteca Mario Ciocchetti di Belforte ospiterà un appuntamento dedicato alla memoria e all’eredità culturale di Fabio Santilli, figura di riferimento per il territorio maceratese e non solo. L’incontro, dal titolo "Fabio Santilli, da Gog&Magog alla tentazione comica. I progetti, l’umorismo, la poesia, la satira e gli studi", vedrà gli interventi di Paola Puglisi, Giorgio Roselli e Luca Romagnoli, suoi amici e collaboratori. Romano di nascita, ma profondamente legato alle Marche, Santilli aveva scelto Caldarola come sua terra d’adozione. Discendente di una storica famiglia di organari, dopo esperienze professionali anche... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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