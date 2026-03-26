Epstein missili e la Statua della Libertà distrutta | la propaganda iraniana è un incubo fatto in IA VIDEO

Un video di propaganda iraniana realizzato interamente con intelligenza artificiale sta riaccendendo le tensioni tra Iran e Stati Uniti. Nel filmato si vedono immagini di missili, la Statua della Libertà distrutta e altri simboli di conflitto, suscitando reazioni tra le parti coinvolte. La diffusione del materiale ha generato discussioni sui rischi legati alla manipolazione digitale e alla disinformazione.

Un video di propaganda iraniana costruito interamente con l’intelligenza artificiale sta riaccendendo lo scontro mediatico tra Iran e Stati Uniti. La clip, altamente spettacolare e provocatoria, mostra la Statua della Libertà colpita e distrutta da un missile presentato come atto di vendetta contro l’America. Il filmato è stato diffuso dall’agenzia Fars dopo lo stop all’accordo proposto dall’amministrazione Trump. L’obiettivo dichiarato è quello di colpire l’opinione pubblica americana attraverso immagini manipolate che sfruttano le più avanzate tecnologie di intelligenza artificiale per creare scenari realistici ma completamente fittizi. La sequenza non si limita alla distruzione del simbolo americano per eccellenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Epstein, missili e la Statua della Libertà distrutta: la propaganda iraniana è un incubo fatto in IA (VIDEO) Articoli correlati Il pulsante rosso di Trump, gli Epstein Files e le Borse che crollano: cosa c’è nel video di propaganda in stile Lego della Tv di Stato iranianaMentre missili e droni continuano a volare per i cieli del Medio Oriente lasciando dietro di sé una scia di distruzione, la guerra in corso tra Stati... Il Sancarlone di Arona: la statua italiana che ha ispirato la Statua della Libertà si può visitare dall’internoC’è un momento preciso, navigando sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, in cui lo sguardo si alza quasi per istinto verso le colline boscose che... Aggiornamenti e notizie su Statua della Libertà Iran, nel video di propaganda generato con l’IA un missile colpisce la Statua della LibertàTeheran ha da poco diffuso un video realizzato con l’intelligenza artificiale in cui vengono mostrate immagini provocatorie contro gli Stati Uniti attraverso richiami storici e simbolici: dall’oppress ... blitzquotidiano.it Iran, video choc con l’IA: fa saltare in aria la Statua della LibertàUn video costruito con l’intelligenza artificiale, altamente spettacolare e provocatorio, riaccende lo scontro mediatico tra Iran e Stati Uniti. Nella clip, la Statua della Libertà viene colpita e dis ... msn.com