Recenti casi di epatite A sono stati segnalati in diverse zone costiere, con la sospetta correlazione a precipitazioni e sversamenti fognari in mare che avrebbero contaminato molluschi. La società italiana di malattie infettive ha dichiarato che non si devono creare allarmismi, sottolineando l’importanza di monitorare la situazione senza generare preoccupazioni ingiustificate.

Venezia, 26 mar. (Adnkronos Salute) - "L'aumento dei casi" di epatite A "sembra legato a precipitazioni e sversamenti fognari in mare, che contaminano molluschi. Il consiglio è di mangiare molluschi cotti e aperti adeguatamente, evitando allarmismi, ma mantenendo la sorveglianza. L'infezione è generalmente lieve, ma può in rari casi causare epatite fulminante, richiedendo trapianto". Lo ha detto Marco Falcone, segretario Simit-Società italiana malattie infettive e tropicali, all'Adnkronos Salute, oggi a Venezia a margine del congresso 'Top5 in Infectious Diseases', di cui è chairman, commentando il focolaio di epatite A che ha recentemente interessato la Campania e il Lazio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Epatite A, Simit: "Sui recenti casi sorveglianza ed evitiamo allarmismi"

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