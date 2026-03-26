Le autorità giudiziarie e i Nas di Napoli stanno conducendo un'indagine riguardo alla vendita di frutti di mare contaminati. Questa attività ha portato a un aumento significativo dei casi di epatite A nelle regioni della Campania e del basso Lazio. Sono in corso verifiche sui punti vendita e sulle filiere di distribuzione coinvolte nella commercializzazione dei prodotti interessati.

La Procura e il Nas di Napoli stanno indagando sulla vendita dei frutti di mare contaminati il cui consumo ha causato un esponenziale aumento dei casi di epatite A tra Campania e basso Lazio. Gli inquirenti (VI sezione, pm Valentina Rametta, procuratore aggiunto Antinio Ricci) ipotizzano contro ignoti il reato di commercio e detenzione, per vendita o distribuzione, di alimenti pericolosi per la salute. Il Nas di Napoli (coordinato dal comandante Alessandro Cisternino) non esclude che siano stati messi in vendita cozze nostrane mischiate con partite dello stesso prodotto, ma contaminato, acquistato all'estero. I carabinieri del Nas sono stati delegati dalla Procura anche a effettuare accertamenti sui casi di epatite riscontrati nei giorni scorsi nel basso Lazio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Epatite A, maxi-inchiesta della procura di Napoli e dei Nas

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