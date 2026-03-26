Epatite A le regole a tavola per evitare rischi

In risposta ai recenti focolai di epatite A registrati in alcune regioni italiane, si ribadisce l'importanza di seguire regole di igiene durante la preparazione e il consumo dei pasti. Le autorità sanitarie hanno segnalato che, nonostante le raccomandazioni siano conosciute, spesso non vengono rispettate. La prevenzione passa quindi attraverso pratiche di pulizia e attenzione nell’uso di alimenti e utensili.

(Adnkronos) – Parola d'ordine 'igiene'. I focolai di epatite A, in Campania e nel Lazio, accendono i riflettori su regole – il più delle volte note ma spesso poco attuate – per la sicurezza nel piatto. Questo virus, infatti, come ricorda l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si trasmette principalmente per via oro-fecale: in pratica la contaminazione avviene quando una persona non infetta ingerisce cibo o acqua contaminati dalle feci di una persona infetta. A casa ciò può accadere, ad esempio, attraverso le mani, non accuratamente lavate, di una persona infetta che prepara il cibo per gli altri. Il virus può essere trasmesso anche attraverso uno stretto contatto fisico, come un rapporto sessuale, con una persona infetta. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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