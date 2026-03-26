Epatite A e frutti di mare | link con 262 casi nei primi 3 mesi del 2026

In Italia, nei primi tre mesi del 2026, si sono verificati 262 casi di epatite A, con un aumento dei casi notificati rispetto al periodo precedente. A marzo sono stati registrati 160 pazienti con sintomi acuti, anche se i dati sono ancora in fase di conferma. La relazione tra questi casi e il consumo di frutti di mare resta oggetto di approfondimenti da parte delle autorità sanitarie.

Non si ferma l’ allarme epatite A in Italia. E i numeri, in effetti, sono importanti. Nei primi 3 mesi del 2026 c’è stato un rialzo dei casi notificati con un picco a marzo, quando 160 pazienti hanno riportato l’esordio dei sintomi (un dato ancora non consolidato). A segnalarlo è l’ultimo report dell’ Istituto superiore di sanità (Iss) sulle epatiti. L’analisi dei fattori di rischio collega le infezioni del 2026 al consumo di frutti di mare: 262 casi nei primi 3 mesi 2026 riportano questa esposizione, contro appena 43 nello stesso periodo del 2024. Picchi in tre regioni. Gli esperti Iss segnalano poi come la situazione epidemica sia alimentata soprattutto dai picchi registrati in 3 regioni: Lazio, Campania e Puglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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