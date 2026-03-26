Epatite A Asl Salerno avvia vaccinazione gratuita

L’Asl Salerno ha avviato una campagna di vaccinazione gratuita contro l’epatite A, in risposta alla diffusione della malattia nella zona. Il piano prevede l’offerta di dosi gratuite per rafforzare la protezione della popolazione e contenere la diffusione del virus. La campagna è stata avviata in modo straordinario e riguarda specificamente le aree più a rischio.

Scatta il piano straordinario dell’ Asl Salerno per contenere la diffusione dell’ Epatite A. L’azienda sanitaria ha avviato una campagna di vaccinazione gratuita con l’obiettivo di creare una vera e propria barriera immunitaria sul territorio. La misura arriva in risposta ai casi registrati nelle ultime settimane e punta a intervenire rapidamente per limitare nuovi focolai. Vaccini disponibili nei distretti. Gli ambulatori dei distretti sanitari, da Scafati a Sapri, sono stati autorizzati alla somministrazione del vaccino. L’organizzazione capillare del servizio consentirà di raggiungere rapidamente le fasce più esposte. Le categorie prioritarie. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Epatite A, Asl Salerno avvia vaccinazione gratuita Articoli correlati Influenza stagionale, dal 1° gennaio vaccinazione gratuita per tuttiL’andamento della stagione influenzale 2025–2026 sta registrando una crescita più anticipata e costante di numero di casi rispetto allo scorso anno. Epatite A, Asl Napoli 1 Centro: «Casi epatite A aumentati di 41 volte rispetto a ultimo triennio»Sempre più monitorata la situazione in Campania, riguardo il costante aumento di casi di epatite A, riscontrato in queste settimane. Contenuti utili per approfondire Asl Salerno Temi più discussi: Epatite A, negli ospedali della provincia di Salerno 25 casi. Informazioni e consigli dal dottor Saggese Tozzi (Asl Sa); Epatite A, la Regione Campania intensifica i controlli sulla filiera dei molluschi; Salerno, una barriera immunitaria contro i contagi da Epatite; Una ventina di casi di Epatite A nel salernitano, da ASL consigli preziosi. Epatite A, Asl Salerno: piano vaccinazione gratuita per creare barriera immunitariaStampa L’Asl Salerno ha deciso di attivare un piano straordinario di vaccinazione gratuita per creare una barriera immunitaria che fermi l’Epatite A . Gli ambulatori dei distretti sanitari, da Scafati ... salernonotizie.it Salerno, una barriera immunitaria contro i contagi da EpatiteUna barriera immunitaria per fermare l’«onda gialla» dell’Epatite A che sta attraversando la provincia, colorando di incertezza la primavera salernitana. Davanti a ... ilmattino.it Epatite A, Asl Salerno: piano vaccinazione gratuita per creare barriera immunitaria - facebook.com facebook