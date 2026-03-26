Epatite A a Roma e nel Lazio 120 casi | i sintomi e il vademecum

Nella regione Lazio si registrano 120 casi di epatite A, con 50 di questi segnalati nella città di Roma. L’epidemia, originata nella zona di Napoli, ha raggiunto anche la capitale italiana. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e diffondendo indicazioni sui sintomi e sulle precauzioni da adottare.

Cinquanta casi a Roma, 120 in tutto il Lazio. L’epatite A dell’ epidemia napoletana è arrivata nella Capitale. «La situazione è monitorata e i casi circoscritti», fa sapere la Regione Lazio. I numeri dicono che sono 50 i pazienti registrati nelle Asl Rm1 e Rm2, 24 a Latina (distribuiti nelle città di Aprilia, Fondi, Formia, Latina, Sabaudia, Sermoneta, Campodimele, Priverno, Lenola, e Terracina ). Per un totale di 120 in tutta la regione. Il virus HAV è associato al consumo di frutti di mare. Il primo caso risale allo scorso 20 febbraio. Con una partita di cozze contaminate dalla Campania, dove a gennaio si erano registrate le prime infezioni. 🔗 Leggi su Open.online

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