In seguito a notizie su un possibile caso di epatite A legato al consumo di sushi, l’ospedale Cotugno di Napoli ha diffuso una comunicazione per chiarire la situazione. La struttura ha specificato che al momento non ci sono allarmi né segnalazioni di casi collegati al consumo di questo piatto. La notizia ha suscitato attenzione tra i cittadini, ma l’ospedale ha ribadito che non ci sono rischi attuali per la popolazione.

"> Epatite A e il Consumo di Sushi: La Posizione dell’Ospedale Cotugno. L’ospedale Cotugno di Napoli ha recentemente fornito chiarimenti importanti riguardo al consumo di sushi, in seguito all’aumento dei casi di epatite A nella città. Questo tema è diventato di grande attualità in quanto l’amministrazione comunale ha posto un divieto sulla vendita di frutti di mare crudi nelle attività ristorative locali. La preoccupazione si è così estesa al sushi, alimenti preparati a base di pesce crudo. Può sorgere spontanea la domanda: è sicuro consumare sushi in questo periodo? Secondo quanto indicato dagli esperti, il pesce dovrebbe essere consumato solo se cotto e, nel caso del sushi, è fondamentale che sia stato trattato mediante abbattimento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Epatite A a Napoli: l’ospedale Cotugno rassicura, nessun allarme per il sushi.

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Infettivologa del Cotugno: “Nessun allarme per il consumo di sushi”Tempo di lettura: 2 minuti“Nessun allarme” in merito ai casi di epatite A e al consumo di sushi.

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