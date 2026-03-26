Eolie nuovi fondi per la messa in sicurezza degli approdi

Il governo nazionale ha approvato un finanziamento di circa 17 milioni di euro destinato alla sicurezza degli approdi nelle isole Eolie. La decisione è stata accolta con entusiasmo dai rappresentanti regionali delle infrastrutture e della mobilità, che hanno espresso soddisfazione per lo stanziamento. I fondi saranno impiegati per interventi di prevenzione strutturale nelle aree portuali delle isole.