Eolie nuovi fondi per la messa in sicurezza degli approdi
Il governo nazionale ha approvato un finanziamento di circa 17 milioni di euro destinato alla sicurezza degli approdi nelle isole Eolie. La decisione è stata accolta con entusiasmo dai rappresentanti regionali delle infrastrutture e della mobilità, che hanno espresso soddisfazione per lo stanziamento. I fondi saranno impiegati per interventi di prevenzione strutturale nelle aree portuali delle isole.
Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, esprimono vivo apprezzamento per lo stanziamento di quasi 17 milioni di euro da parte del governo nazionale, destinati agli interventi di prevenzione strutturale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Articoli correlati
Messa in sicurezza di Port’Alba, la Giunta approva la delibera: in arrivo nuovi fondiL’intervento rientra nel più ampio progetto di restauro e messa in sicurezza della Porta Monumentale e dell’arco di passaggio Le ulteriori opere per...
Leggi anche: Sicurezza stradale, sbloccati i fondi per la messa in sicurezza della SP 115 Foggia - Troia
Una selezione di notizie su Eolie nuovi fondi per la messa in...
Discussioni sull' argomento Lipari capofila per i fondi UNESCO: il Comitato guida delle Eolie approva la delibera; Maltempo alle Eolie: vento forte a Lipari, ottanta passeggeri sbarcati a Salina.
Nuovi fondi pubblici per la banda ultra larga in Italia: ecco il progettoCorsair Vanguard Air 99 Wireless: non si era mai vista una tastiera gaming così professionale Nelle ultime settimane abbiamo provato la Corsair Vanguard Air 99 Wireless, una tastiera tecnicamente da ... hwupgrade.it
Nuovi fondi per la ricostruzione degli edifici pubbliciNuovi fondi per il processo di ricostruzione dell'Abruzzo, devastato dal terremoto del 6 aprile 2009. Nella seduta odierna del CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo ... rainews.it
Terremoto, scossa di magnitudo 2.4 nell'arcipelago delle isole Eolie. https://www.ilfattonisseno.it/2026/03/terremoto-scossa-di-magnitudo-2-4-nellarcipelago-delle-isole-eolie/ - facebook.com facebook
Terremoto tra le isole Eolie e la Sicilia. Due forti scosse avvertite anche a Palermo x.com