Il 30 marzo entreranno in vigore nuovi farmaci che passeranno direttamente dall’ospedale alla farmacia, secondo quanto annunciato dal sottosegretario alla Salute durante un incontro al ministero. Questa misura rappresenta la seconda fase della cosiddetta “rivoluzione gentile”, volta a migliorare la distribuzione dei farmaci e a facilitare l’accesso alle cure per i cittadini.

Seconda tappa della “ rivoluzione gentile ” per favorire l’ aderenza degli italiani alle cure. Ad annunciarla è stato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, a margine di un affollato incontro al ministero alla Salute. Alla folta platea di industriali del farmaco, farmacologi, farmacisti e altri specialisti del settore, Gemmato ha chiarito quello che aveva appena annunciato ai giornalisti: “Entro il 30 marzo nuove categorie di farmaci verranno trasferite dagli ospedali alla farmacia ”. Obiettivo 90%. L’obiettivo è ambizioso e la rivoluzione è solo all’inizio: “Puntiamo a spostare il 90% dei farmaci dalla distribuzione diretta negli ospedali alla farmacia ”, ha aggiunto il sottosegretario. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Entro il 30 marzo nuovi farmaci dall’ospedale alla farmacia, l’annuncio

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