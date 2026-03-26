Ennesima stramaledetta guerra chi ha la responsabilità rifletta su conseguenze umanitarie ed economiche | Salvini tronca la luna di miele con Trump

Matteo Salvini ha interrotto il suo rapporto con Donald Trump durante una conferenza, commentando la situazione attuale di tensione e conflitto. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulla responsabilità delle parti coinvolte e sulle conseguenze umanitarie ed economiche della guerra in corso. La rottura del rapporto tra i due leader si inserisce in un contesto di discussioni politiche e strategiche a livello internazionale.

Matteo Salvini ha interrotto la sua “ luna di miele ” con Donald Trump. Durante una conferenza stampa del partito per presentare il disegno di legge per la tutela della lingua rumena nel territorio italiano, il ministro ha sottolineato: “C’è un’emergenza economica, ahimè, alimentata dall’ennesima stramaledetta guerra di cui nessuno sentiva il bisogno e siamo intervenuti per cercare di tamponare l’emergenza diesel, benzina, gas, luce”. “Se questa maledetta guerra, che non abbiamo voluto, non abbiamo cercato, a cui non vogliamo partecipare, andasse avanti altre settimane, altri mesi, qua c’è poco da tamponare, perché qua il problema non è il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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