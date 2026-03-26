Energia Una storia umana Un diritto di tutti al Sociale in scena Alessio Boni e Roberta Di Mario

Il 2 aprile alle ore 20.30 il Teatro Sociale di Bergamo ospita Energia. Una storia umana. Un diritto di tutti, spettacolo di teatro e musica promosso da Fondazione Banco dell’energia, in collaborazione con A2A e Fondazione Teatro Donizetti. L’intero ricavato sarà devoluto ai progetti di contrasto alla povertà energetica. I biglietti sono ancora disponibili sulla piattaforma Rete del Dono. Lo spettacolo nasce da un’idea di Alessandro Beulcke ed è firmato dall’autore Rai Riccardo Mazzon, che lo ha ideato e diretto insieme ad Alessio Boni, anche interprete in scena. La drammaturgia intreccia parola e suono in un percorso che attraversa mito, scienza e contemporaneità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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