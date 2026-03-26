emozioni e politica appunti contro la palude

Giorgia Meloni ha annunciato un cambio di rotta, cercando di mostrare ai cittadini una volontà di ripartire e di affrontare le sfide politiche con un nuovo atteggiamento. La decisione di

Giorgia Meloni ha deciso di voltare pagina, e soprattutto di rendere visibile agli elettori questa sua determinazione a ripartire. Si spiegano così le mosse sul trio Delmastro-Bartolozzi-Santanchè: la ricerca di una scossa emotiva. A maggior ragione in una foresta pietrificata (altro che «Costituzione più bella del mondo») in cui un premier non è nemmeno libero di scegliere o congedare un ministro. Non si tratta affatto (quello sarebbe un errore) di legare le dimissioni di chicchessia allo status di persona indagata: in quel caso le procure inizierebbero un agevole tiro a segno verso qualunque esponente del governo. Si tratta invece, e qui Meloni ha pienamente ragione, di rendere chiaro all'opinione pubblica il fatto che possa iniziare una nuova fase. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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