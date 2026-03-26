Una giovane atleta italiana di 18 anni, nota come promessa nell’hockey, è deceduta a causa di una malattia fulminante che non ha avuto cure disponibili. La notizia ha suscitato dolore tra gli ambienti sportivi e tra chi la conosceva. La ragazza aveva appena iniziato la carriera e si era distinta come talento emergente nel panorama nazionale.

La giovane promessa dell’hockey italiano, Emma Redaelli, ha lasciato questo mondo a soli diciotto anni, stroncata da una malattia fulminante e senza cura. La sua scomparsa improvvisa ha scosso la comunità sportiva locale e ha fatto piangere amici e familiari nel piccolo comune di Varedo. L’ultimo anno scolastico della ragazza si stava svolgendo al liceo Majorana di Desio, dove i compagni ricordano un carattere solare e una vita piena di sogni irrealizzati. Uno di questi sogni era legato alla passione per il ghiaccio, sport in cui aveva trovato la sua vocazione prima ancora di affrontare la malattia. Una vita interrotta sul ghiaccio. La carriera agonistica di Emma non era solo un hobby, ma un percorso strutturato che l’ha portata a vestire le maglie di due importanti società lombarde. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emma Redaelli: la promessa dell’hockey stroncata a 18 anni

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