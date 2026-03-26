Elite Model Look2026 Jennifer May Cope | Roma un traguardo agognato

Durante l’evento Elite Model Look 2026, Jennifer May Cope ha dichiarato di aver atteso 40 anni prima di poter arrivare a Roma per questa manifestazione. La modella ha espresso la speranza che questa sia solo l’inizio di una lunga presenza nel settore. L’evento si è svolto nella capitale italiana, attirando numerosi partecipanti e professionisti del settore.

“Non so perché abbiamo atteso 40 anni per essere qui, spero sia l’inizio di una lunga collaborazione”: queste le parole di Jennifer May Cope, Global Director di Elite Model Look, il contest internazionale che ha attraversato continenti e culture alla ricerca di volti capaci di interpretare e anticipare l’evoluzione della bellezza contemporanea. Un osservatorio globale che sbarca a Roma per la prima volta, anche grazie al patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e dell’Italian Trade Agency. Pierfrancesco Micara, Ceo di Chi Ma, approfondisce:”Abbiamo sdoganato il modo di Elite di costruire il format... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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