Durante una conferenza stampa al Palacultura, un consigliere comunale ha annunciato il sostegno del gruppo Dc a Messina a Federico Basile, candidato sindaco e attuale primo cittadino. La decisione è stata motivata con la frase

Il consigliere comunale ha spiegato le motivazioni del mancato sostegno a Marcello Scurria, nella lista Liberi e Forti anche Helga Corrao compagna dell'ex assessore agli Spettacoli Scattareggia I motivi del sostegno a Federico Basile? Il gruppo Dc a Messina siamo noi. Può condensarsi in poche battute la spiegazione del sostegno a Sud chiama Nord e all'uscente Federico Basile del consigliere comunale Giovanni Caruso che ha radunato i suoi e la stampa al Palacultura. La lista Liberi e Forti tra quelle presentate da Basile e Cateno De Luca è in gran parte formata da esponenti della Democrazia cristiana vicini a Caruso. A cominciare da... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Elezioni, il gruppo Dc accanto a Basile: "La forma non è sostanza"

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