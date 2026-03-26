Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 la domanda è attesa per metà aprile

Gli elenchi regionali per le immissioni in ruolo dei docenti per il 2026 sono stati annunciati come una novità nel sistema di reclutamento. La domanda per partecipare potrà essere presentata a partire dalla metà di aprile. Questa modifica riguarda la modalità di accesso alle assunzioni e si inserisce nelle procedure previste per l’anno scolastico 202627.

Gli elenchi regionali per le immissioni in ruolo rappresentano una novità strutturale nel sistema di reclutamento dei docenti per l'anno scolastico 202627. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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