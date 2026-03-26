Nella giornata di oggi, si è ufficialmente annunciato l’ingresso di un avvocato nel team legale del Comune. La sua funzione sarà quella di seguire i procedimenti giudiziari e le pratiche legali che coinvolgono l’ente locale. La nomina è stata formalizzata attraverso una determina, e l’avvocato assumerà incarichi relativi a questioni di natura contenziosa e amministrativa.

Arriva l’avvocato del Comune, come si suol dire. O meglio c’è già. A Capannori, la determinazione numero 323 del 24 marzo attribuisce, dal primo aprile 2026 e fino al prossimo 31 dicembre salvo rinnovo o revoca, l’incarico di avvocatura civica ad un legale iscritto all’albo già dipendente del municipio di piazza Moro. Questa specifica responsabilità può essere attribuita soltanto all’avvocato Chiara Donadon. A differenza degli altri casi, in cui l’assegnazione della specifica responsabilità attribuisce mansioni, in questo le caratteristiche necessarie corrispondevano ad una posizione lavorativa già assegnata. Tra l’altro c’è da sottolineare un ulteriore aspetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco l’avvocato comunale. Si occuperà di contenziosi che riguardano l’ente

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