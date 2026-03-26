Il 18 marzo 2026, la Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, in un contesto apparentemente normale. La nuova dottrina sulla gestione dei mercati, presentata di recente, ha attirato l’attenzione di analisti ed esperti. La decisione si inserisce in un quadro di attese sui futuri orientamenti della politica monetaria e sulla gestione delle condizioni finanziarie nell’area euro.

Il 18 marzo 2026 non è stato, in apparenza, un giorno straordinario. La Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi invariati. Il linguaggio è rimasto disciplinato. La forma, impeccabile. Eppure, nella sostanza, quel discorso segna uno spartiacque. Non perché abbia annunciato una nuova politica. Ma perché ha reso evidente che il mondo in cui quella politica opera è cambiato in modo irreversibile. Per oltre un decennio, il dibattito macroeconomico è stato dominato da una tesi potente: quella della stagnazione secolare proposta in un articolo di 10 anni fa di Larry Summers pubblicato da Foreign Affairs (MarzoAprile 2016). Crescita debole. Domanda insufficiente. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco la nuova dottrina della Bce sul funzionamento dei mercati. L’analisi di De Leo Kaufmann

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