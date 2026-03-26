Ecco la lettera scritta dal 13enne prima di accoltellare la professoressa

Un adolescente di 13 anni ha scritto una lettera prima di aggredire con un coltello la sua insegnante di francese. Nella comunicazione, il giovane ha espresso sentimenti di frustrazione e ha dichiarato di aver deciso di agire per porre fine a ingiustizie percepite e alla mancanza di rispetto. L'episodio è avvenuto in una scuola e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.

«Non posso più vivere una vita così: piena di ingiustizie e mancanza di rispetto. Quindi ho deciso che la soluzione perfetta è prendere in mano la situazione: ucciderò la mia insegnante di francese ». Inizia così la lunga lettera lasciata dal 13enne prima di accoltellare la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi, a Trescore Balneario (Bergamo). Un lungo testo, intitolato “soluzione finale”, nel quale lo studente fa riferimento anche al fatto di non avere molti amici: « Non ho molti amici perché la maggior parte delle persone mi considera strano o insopportabile». E poi ancora: «Non ho trovato il coraggio di uccidere mio padre ». Il ragazzo si trova da ieri sera in una comunità protetta con il consenso dei genitori. 🔗 Leggi su Open.online

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