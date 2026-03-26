Il derby tra le due squadre femminili ha attirato un pubblico record allo stadio Picco, trasformando la partita in una vera festa di sport. La presenza sugli spalti ha superato ogni aspettativa, creando un clima di grande entusiasmo tra tifosi e appassionati. La gara ha visto entrambe le formazioni impegnate in una sfida combattuta, con un risultato che ha concluso il match in modo inaspettato.

Una grande festa di sport con una bella cornice di pubblico, dove per una volta il risultato è passato in secondo piano: circa 400 spettatori hanno assistito al derby Spezia-Sampdoria di Eccellenza femminile disputato al Picco: alla fine la vittoria (2-0) è andata alle blucerchiate (prime in classifica) ma le aquilotte hanno disputato un’ottima prova uscendo dal campo fra gli applausi del pubblico, che ha assistito ad una bella partita. Le aquilotte sono state le uniche in campionato a dare filo da torcere alla capolista. Nel primo tempo le blucerchiate impegnano Iaccarino con Fontana e Tassi, Lapperier cerca di scavalcare Tampieri con uno dei suoi calci piazzati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza femminile. Che derby con la Samp. Pubblico record al Picco

Articoli correlati

ECCELLENZA FEMMINILE. Aquilotte a testa alta contro la capolista. Samp ok di misuraSAMPDORIA 1 SPEZIA 0 SAMPDORIA: Bernardi; Naudi, Favali; Matera, Fontana, Fallico; Schelotto, Ferraro (71’ Bruzzone), Botto, Tortarolo, Tassi (79’...

Leggi anche: Finalmente la tigna che serve in Eccellenza. La condizione cresce. Grande ferocia e determinazione. Con la spinta di questo pubblico

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Eccellenza femminile

Temi più discussi: Eccellenza/Promozione Femminile – Derby da brividi tra Musiello Saluzzo e Savi Women! Racco ’86 a Vercelli; Serie A femminile. La Roma sotto di un gol vince il derby nel finale e allunga sull'Inter; E' Deborah Pieroni la regina d'Eccellenza femminile; Caronnese Women travolgente: 6-3 all’Azalee Solbiatese in derby di gol e spettacolo.

Eccellenza/Promozione Femminile – Derby da brividi tra Musiello Saluzzo e Savi Women! Racco ’86 a VercelliEccellenza/Promozione Femminile - Derby da brividi tra Musiello Saluzzo e Savi Women! Racco '86 a Vercelli per la zona play off ... ideawebtv.it

Eccellenza/Promozione Femminile – Musiello Saluzzo too much per il Savi Women! Vincono anche Racco ’86 ed Alba Bra WomenEccellenza/Promozione Femminile - Musiello Saluzzo too much per il Savi Women nel derby! Vincono anche Racco '86 ed Alba Bra Women ... ideawebtv.it

ASD Women Venera Calcio @A.S.D.WomenVirtusCarbonera Campionato Eccellenza Femminile 2"fase Cristian Frank Ambrosi - facebook.com facebook

#goodnews Eccellenza femminile nell’ingegneria elettrica: premiate Mariagrazia Inzerilli e Adriana Scirè Chianetta @unict_it #unict #unictmagazine unictmagazine.unict.it/eccellenza-fem… x.com