L’opera Ecce Homo di Antonello da Messina, recentemente acquisita dallo Stato italiano, è stata presentata al pubblico nella Sala Capitolare del Palazzo della Minerva, sede della Biblioteca del Senato. La mostra, accessibile gratuitamente, si apre il 27 marzo e si concluderà il 7 aprile. L’esposizione permette di ammirare il dipinto in un contesto storico e culturale di rilievo.

L’ Ecce Homo di Antonello da Messina, acquistato dallo Stato italiano, è stato svelato a Palazzo della Minerva, sede della Biblioteca del Senato, nella Sala Capitolare, nella quale sarà fruibile gratuitamente da domani 27 marzo e fino al 7 aprile. “Siamo una rete di istituzioni che a vario grado si occupano di restituire al patrimonio e alla disponibilità dei cittadini italiani un’opera di così grande valore “, ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dopo aver ringraziato ITA Airways. “Un Quadro vissuto”. Il ministro ha poi descritto il momento in cui da Sotheby’s è stato mostrato il quadro, ricordando come si sia creato “un clima silenzioso di rispetto per qualcosa che ha una sua unicità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ecce Homo: l’Italia abbraccia l’opera di Antonello da Messina

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