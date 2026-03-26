Ebimotors Classic | la stagione 2026 parte con un doppio evento

La stagione 2026 di Ebimotors Classic inizia con due eventi di portata internazionale. La partecipazione si svolge in diverse località, coinvolgendo competizioni e raduni dedicati alle auto d'epoca. La squadra si prepara a affrontare le prove con un programma articolato, che si sviluppa in più settimane e coinvolge diversi paesi. Le date e le sedi precise degli appuntamenti non sono ancora state comunicate.

Doppio impegno per Ebimotors Classic. Parte con un doppio impegno internazionale il 2026 per Ebimotors Classic. La divisione dedicata alle vetture del passato del team di Cermenate (CO) sarà impegnata in due eventi. Al Maroc Classic vedremo Davide “Dodo” Roda su Porsche 911 RSR. La manifestazione si disputerà nello stato africano tra il 29 marzo ed il 3 aprile per un totale di 5 tappe, 1.500 km, 18 prove di regolarità. L’evento inizierà con la giornata di ritrovo il 29 marzo. Possono partecipare vetture di ogni brand, con il vincolo di essere state prodotte tra il 1930 ed il 1993. Di seguito l’itinerario previsto: 30 marzo, RABAT > BIN EL OUIDANE, 350 km. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Ebimotors Classic: la stagione 2026 parte con un doppio evento Articoli correlati Gioventù Nazionale, parte da Ferrara la stagione dei congressi provinciali: l'eventoSarà Ferrara ad aprire le danze in tutta Italia per la stagione dei congressi provinciali di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli... Doppio corso di cucina senza glutine con la food blogger Monica Bellin: il primo evento del 2026 targato AicAll'evento è intervenuta anche l’assessora Maria Elena Baredi, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ebimotors Classic Argomenti discussi: Ebimotors Classic: la stagione 2026 parte con un doppio evento. Ebimotors Classic: la stagione 2026 parte con un doppio eventoEbimotors Classic parteciperà alla Milano - Sanremo 2026 ed al Maroc Classic 2026. Ecco tutte le informazioni sugli eventi ... ilgiornaledigitale.it GT Cup Europe 2026: ancora Ebimotors con Faems TeamEbimotors con Faems Team con il secondo equipaggio per il campionato GT Cup Europe. Al via Martinelli - Pedrini ... ilgiornaledigitale.it