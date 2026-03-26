È sorpasso Referendum terremoto nei sondaggi | è shock!

I sondaggi sul referendum costituzionale hanno mostrato un improvviso cambiamento rispetto alle settimane precedenti, indicando un possibile spostamento di consenso. I risultati evidenziano un quadro più complicato per le forze politiche coinvolte, mettendo in discussione la stabilità delle alleanze e delle posizioni adottate. La situazione sembra aver subito un brusco mutamento, creando incertezza tra gli analisti e gli osservatori politici.

Dopo il referendum costituzionale emerge un segnale politico chiaro: i rapporti di forza registrati nelle ultime settimane appaiono meno stabili. Il centrodestra rimane in area competitiva, ma i dati più recenti indicano una riduzione del margine complessivo. Parallelamente, sul fronte opposto, l’aggregazione delle forze di opposizione torna a risultare più vicina e, in questa fase, anche leggermente avanti nella somma delle intenzioni di voto. Tra i partiti, il movimento più evidente riguarda Fratelli d’Italia, che scende al 28,2%, il valore più basso rilevato dalle Europee 2024. Nello stesso periodo cresce il Movimento 5 Stelle, che registra un incremento di quasi un punto e mezzo nell’arco dell’ultimo mese, consolidando la propria centralità nello spazio dell’opposizione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “È sorpasso”. Referendum, terremoto nei sondaggi: è shock! Articoli correlati Referendum riforma giustizia, c’è il sorpasso nei sondaggi: tutti i datiIl panorama politico italiano si trova in una fase di profonda trasformazione a ridosso di un appuntamento elettorale che promette di ridefinire gli... Leggi anche: Referendum, primo sorpasso nei sondaggi: per YouTrend il No è al 51% tra chi è sicuro di andare a votare Una raccolta di contenuti su È sorpasso Referendum terremoto nei... Discussioni sull' argomento L’informazione batte il reality, continua l’effetto referendum: DiMartedì porta a casa 2.196.000 spettatori (14,6%) e supera il Grande Fratello Vip; Terremoto nel governo Meloni, dopo la sconfitta al Referendum saltano Delmastro e Bartolozzi. La premier chiede anche un passo indietro alla ministra Santanché; Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi si dimettono: terremoto al ministero della Giustizia | Libero Quotidiano.it. L'Italia affronta una fase di riassetto istituzionale a seguito del recente referendum. Nelle ultime 48 ore una serie di dimissioni ha interessato figure chiave del panorama politico e governativo, confermando un clima di forte transizione. Il 24 marzo 2026, Andrea - facebook.com facebook I No della Gen Z al referendum non sono del campo largo. Parlano Pagnoncelli e Rosina. Di @GianlucaDeRosaS x.com