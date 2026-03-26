Dynamite 25.032026 Il Dio contro il Diavolo

Benvenuti all’analisi di Dynamite, in diretta dal Roy Wilkins Auditorium di St. Paul, Minnesota. Una puntata che si apre con un match dal sapore di pay-per-view tra Kenny Omega e Swerve Strickland per determinare il primo sfidante al titolo mondiale, e che vede il campione MJF pronto a confrontarsi con il vincitore. Lo show parte senza preamboli con gli ingressi per il match di apertura. Renee Paquette, a bordo ring, spiega che Kenny Omega mette in palio il suo ruolo di EVP: secondo Omega, ha sempre usato quel potere solo per il bene della AEW, e abusarne significherebbe non essere più il migliore. In palio anche la posizione di primo sfidante al titolo mondiale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Dynamite 25.03.2026 Il Dio contro il Diavolo

Articoli correlati

Dynamite 18.03.2026 Mr. RevolutionBenvenuti all’analisi di Dynamite, in diretta dalla Save Mart Center di Fresno, California.

Dynamite 25.02.2026 La moneta truccataBenvenuti all’analisi del Dynamite, in diretta dal Mission Ballroom di Denver, Colorado.