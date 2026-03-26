Stasera alle 21,25 su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. Il programma si concentra sulle notizie recenti e sugli argomenti di attualità, con approfondimenti su temi di politica e altri settori. Ospiti e anticipazioni sulla scaletta non sono ancora stati comunicati.

. Questa sera, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Ospite della puntata, il Presidente del Senato Ignazio La Russa con cui si commenterà la vittoria del “NO” al referendum e le conseguenze sul governo. A seguire, un focus sulla violenza dilagante tra i giovani, sempre più spesso legata all’uso di armi e coltelli, con l’ultimo caso dell’accoltellamento di un’insegnante, in provincia di Bergamo, da parte di un 13enne. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 marzo 2026

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