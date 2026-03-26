Dritti negati | la Cgil chiede equità per i lavoratori Cosmopol

La FILCAMS CGIL di Avellino-Benevento ha analizzato recenti dichiarazioni diffuse da Cosmopol S., concentrandosi sulla questione dei diritti negati ai lavoratori della società. La sigla sindacale ha sottolineato come molte richieste di tutela siano rimaste senza risposta, evidenziando la necessità di interventi concreti per garantire equità tra i dipendenti coinvolti. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni che riguarda le condizioni di lavoro all’interno dell’azienda.

Tempo di lettura: 3 minuti La FILCAMS CGIL Avellino–Benevento ha letto con attenzione le dichiarazioni diffuse da Cosmopol S.p.A. parole che, lungi dall’affrontare nel merito le questioni sollevate dal sindacato, sembrano piuttosto finalizzate ad accentuare (se possibile) il livello della contrapposizione in atto. Un testo che parla di milioni, di superfici, di investimenti, ma che non trova il coraggio di pronunciare mai una sola parola di riconoscimento verso chi ogni giorno si spende, con professionalita? ed abnegazione, per garantire l’efficienza del servizio: le lavoratrici e i lavoratori. Cosmopol evoca “lavori di realizzazione di una nuova sede aziendale non si siano mai fermati”, evidenzia come il gruppo HCM continui a investire in Irpinia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Dritti negati”: la Cgil chiede equità per i lavoratori Cosmopol Articoli correlati Leggi anche: Cosmopol Spa Avellino, la Filcams Cgil chiede l’intervento del Prefetto: “Tutelare salute e sicurezza dei lavoratori” Aggressione a un autista dell'AIR, la Filt Cgil chiede interventi per la sicurezza dei lavoratoriLa Filt Cgil Avellino Benevento registra con rabbia e rammarico l'ennesima aggressione ai danni di un lavoratore dell'AIR CAMPANIA, questa volta... Altri aggiornamenti su Dritti negati Temi più discussi: Flai Cgil Brindisi e Diritti senza confini; Clochard ferito da un colpo di pistola in via Vittorio Emanuele; Fp Cgil: Noi denunciamo una sanità che crolla e qualcun altro dice che va tutto bene…; Sanitaservice i sindacati | No allo stop delle assunzioni. Rider in Azione: La Cgil Organizza un’Assemblea Straordinaria anche a PalermoLa Crisi dei Diritti dei Rider e l’Improrogabile Azione della CGIL Il settore del delivery, pilastro della moderna economia digitale, si trova oggi ad affrontare una profonda crisi riguardante i dirit ... ecodisicilia.com Referendum, il No di Igor Magni (Cgil): Salviamo la Costituzione per i diritti dei lavoratoriIl segretario della Camera del Lavoro spiega il ruolo della Cgil nella campagna per il No al referendum ... msn.com Il sindacato Fesica-Confsal in protesta davanti al municipio contro la cooperativa detentrice dell'appalto per la gestione dei servizi museali: "Siamo tornati indietro di cento anni, tanti sono i diritti che vengono negati, il tutto nell'assoluta complicità del Comune" - facebook.com facebook Celebrazioni mediatiche e diritti negati: l’ipocrisia di una ricorrenza che ignora i padri esclusi. Nella quasi totalità dei casi, il genitore che scompare dalla vita quotidiana del figlio è il padre. #Codici #festadelpapà #padriseparati x.com