Una valanga si è staccata sabato 21 marzo dalla parete del Tallone Grande, sopra Racines in Val Ridanna, coinvolgendo un gruppo di venticinque persone. Tra le vittime ci sono anche un content creator austriaco. Le autorità stanno coordinando le operazioni di soccorso e recupero sul luogo dell’incidente. La slavina ha causato diversi feriti e alcune persone risultano disperse.

Il distacco nevoso ha coinvolto una comitiva di venticinque persone, quattro delle quali non ce l’hanno fatta. Le altre tre vittime sono Martin Parigger, Alexander Frötscher e Laura Santino C’è anche Norbert Brandtner, content creator austriaco, tra le vittime della valanga che sabato 21 marzo si è staccata dal Tallone Grande, sopra Racines in Val Ridanna, coinvolgendo una comitiva di venticinque persone. Di queste, quattro sono state travolte e uccise dal manto nevoso. Le altre tre vittime sono Martin Parigger, Alexander Frötscher e Laura Santino. Norbert Brandtner, 44 anni, era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Bolzano, dove era stato trasferito pochi giorni prima in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Dramma in val Ridanna, Norbert Brandtner è tra le vittime della valanga

Articoli correlati

Valanga in Val Ridanna, muore Laura Santino: tragedia sulla neve, salgono a tre le vittimeValanga in Val Ridanna: Laura Santino non ce l’ha fatta La speranza si è spenta nella notte.

Tragedia in Val Ridanna per una valanga: 2 vittime e 5 feriti in Alto AdigeABBONATI A DAYITALIANEWS Maxi operazione di soccorso con elicotteri e decine di operatori Un’imponente operazione di emergenza si è svolta in Val...

Approfondimenti e contenuti su Norbert Brandtner

Valanga in val Ridanna, la quarta vittima è Norbert BrandtnerLe altre persone decedute sono Martin Parigger, guida alpina di 62 anni, Alexander Frötscher, 56enne austriaco e Laura Santino, psicologa bresciana di 26 anni, travolta davanti al marito. altoadige.it

Valanga in Alto Adige a Racines, chi è la psicologa Laura Santino terza vittima del dramma in Val RidannaLaura Santino, 26 anni, è morta all'ospedale di Innsbruck: travolta dalla valanga in Val Ridanna, era stata estratta dalla neve in gravi condizioni ... virgilio.it