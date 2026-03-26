Tra due settimane si svolgerà il Gran Premio di Suzuka, in Giappone, quarto appuntamento del campionato di Formula 1. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming su diverse piattaforme online. La corsa arriva dopo il primo storico successo di un giovane pilota italiano, che ha conquistato il podio in una delle piste più iconiche del calendario.

Sono passate due settimane dal primo storico trionfo in un Gp di Andrea Kimi Antonelli, a Shanghai in Cina. Cercherà di ripetersi, sempre in Oriente, in Giappone sul circuito di Suzuka (venerdì 27-domenica 29 marzo). Dopo il Sol Levante, il Mondiale di F1 tornerà a inizio maggio in Florida, a Miami. Fari puntati anche su Lewis Hamilton, che in Cina ha conquistato il suo primo podio da quando ha iniziato la sua avventura in Ferrari. In questa stagione un podio lo ha conquistato anche il suo compagno di scuderia, Charles Leclerc: «Il Gran Premio di Cina è stato un’altra esperienza utile per noi. Abbiamo confermato alcuni degli aspetti positivi che avevamo visto a Melbourne, soprattutto in condizioni di gara, ma allo stesso tempo abbiamo constatato che ci sono ancora aree in cui dobbiamo migliorare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Dove vedere il Gp di Suzuka in Giappone di Formula 1 in tv e streaming

Articoli correlati

F1 GP Giappone: gli orari e dove vedere la gara di Suzuka in tv e streamingA due settimane di distanza dalla storica prima vittoria in carriera, nel campionato del mondo di Formula 1, di Andrea Kimi Antonelli sulla pista di...

F1, GP degli Stati Uniti: gli highlights della Sprint della gara di Austin, Texas

Aggiornamenti e notizie su Dove vedere il Gp di Suzuka in Giappone...

Temi più discussi: La F1 in Giappone: il PROGRAMMA del tezo appuntamento del Mondiale 2026; F1 GP Giappone: gli orari e dove vedere la gara di Suzuka in tv e streaming; Kimi Antonelli in pole anche a Suzuka: quando e dove vedere la gara; F1 Gp Giappone: gli orari e dove vedere la gara di Suzuka in diretta tv e in streaming (Sky, Now e TV8).

Dove vedere il Gp di Suzuka in Giappone di Formula 1 in tv e streamingSono passate due settimane dal primo storico trionfo in un Gp di Andrea Kimi Antonelli, a Shanghai in Cina. Cercherà di ripetersi, sempre in Oriente, in Giappone sul circuito di Suzuka (venerdì 27-dom ... corriere.it

Formula 1, Gp Giappone: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tvTorna in pista la Formula 1. Domenica 29 marzo il Mondiale torna protagonista a Suzuka con il Gran Premio del Giappone - in diretta tv e streaming - terzo appuntamento della nuova stagione. A partire ... adnkronos.com

#f1granpremio #japanesegp Segui la diretta del Gran Premio del Giappone 2026. Il circuito di Suzuka ospita la terza tappa del calendario di Formula 1. Cronaca in tempo reale, infografiche, commenti e immagini dal circuito. Giro di formazione alle 07:00.… x.com

Kimi Antonelli fa il BIS conquistando anche la Pole Position sulla griglia di partenza per il Gran Premio di Formula 1 a Suzuka, Giappone. È la 50esima pole position per un pilota italiano in Formula 1. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari - facebook.com facebook