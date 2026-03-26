Doubts per l’Italia | incertezze in vista del playoff semifinale ai Mondiali 2026

L’Italia si prepara a una partita decisiva per le qualificazioni ai Mondiali 2026, con il team che ha iniziato il riscaldamento a Coverciano. La squadra affronta momenti di incertezza, con dubbi ancora da sciogliere in vista del playoff semifinale. La sfida si avvicina e il gruppo lavora per affinare le strategie in vista dell’appuntamento cruciale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Martedì 23 marzo, i giocatori della Nazionale Italiana hanno svolto un’intensa sessione di riscaldamento presso il centro sportivo di Coverciano. L’atmosfera è carica di energia e determinazione, poiché i calciatori si preparano per la tanto attesa semifinale dei playoff per la Coppa del Mondo contro l’Irlanda del Nord. La partita si disputerà in un formato 3-5-2, scelta strategica che mira a massimizzare le capacità offensiva e difensiva della squadra. La sfida avrà luogo giovedì presso il New Balance Arena di Bergamo, con fischio d’inizio previsto per le 19:45 GMT (20:45 CET). 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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