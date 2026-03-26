A fine marzo 2026, alcuni beneficiari delle prestazioni INPS potrebbero ricevere due pagamenti nello stesso mese. Questa possibilità riguarda determinate categorie di cittadini che beneficiano di bonus e altre prestazioni previste dall’ente previdenziale. La situazione si riferisce a pagamenti che potrebbero arrivare in modo sovrapposto o ripetuto, creando così un doppio accredito.

Nel mese di marzo 2026 molti beneficiari delle prestazioni INPS potrebbero ricevere un doppio pagamento. L’attenzione è concentrata sull’assegno di inclusione (ADI) e sul contributo collegato ai percorsi di inserimento lavorativo, che può arrivare fino a 500 euro. Il calendario dei pagamenti, infatti, prevede due finestre distinte nel corso del mese, che possono portare a un accredito doppio per alcuni nuclei familiari. Questa doppia finestra può tradursi, in alcuni casi, in un doppio accredito nello stesso mese. Accanto all’assegno di inclusione, entra in gioco anche il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), una misura destinata ai soggetti considerati “occupabili”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Doppio pagamento INPS in arrivo a fine marzo: chi lo riceve e per quali bonus

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