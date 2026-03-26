Doppia aggressione all' ospedale San Marco picchiati un medico e un infermiere

Nelle ultime ore, presso l'ospedale San Marco, si sono verificati due episodi di violenza che hanno coinvolto un medico e un infermiere. Entrambi gli episodi sono avvenuti nel medesimo presidio, portando all'attenzione la questione della sicurezza del personale ospedaliero. La doppia aggressione si aggiunge a una serie di eventi simili che interessano le strutture sanitarie della zona.

Due episodi di violenza, a distanza di poche ore, nello stesso presidio ospedaliero. Due fatti gravi che riportano al centro una questione sempre più urgente: la sicurezza di chi opera ogni giorno nei luoghi della cura. All’ospedale San Marco di Catania un medico del pronto soccorso è stato aggredito con un pugno da un giovane paziente appena dimesso. L'aggressore è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali. Nella stessa azienda - presidio Rodolico - un infermiere è stato aggredito da un uomo che pretendeva di accedere all’area riservata alle emergenze, riportando lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania esprime piena solidarietà al personale sanitario coinvolto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Doppia aggressione all'ospedale San Marco, picchiati un medico e un infermiere Articoli correlati Dall'attesa in barella all'aggressione all'infermiere: paura in ospedaleIntervento della polizia al Villa Scassi, denunciato un 47enne arrivato nella struttura ubriaco e sotto effetto di sostanze psicotrope Trambusto e... Aggressione folle in ospedale a Brescia, 45enne prende a pugni un infermiere e tenta la fugaUn uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e destinatario di misure cautelari per maltrattamenti in famiglia, è stato... Altri aggiornamenti su San Marco Aggressione al Pronto soccorso del San Marco: denunciato 43enneMomenti di tensione al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania, dove un uomo ha aggredito un infermiere in servizio. meridionews.it Non vuole rimanere in sala d’attesa e aggredisce l’infermiere: violenza all’ospedale San Marco di CataniaImmagine dei carabinieri di CataniaAggressione all'ospedale San Marco, ferito infermiere - cc Catania Non intende... Non intende aspettare in sala d’attesa e quindi ferisce l’infermiere: per l’aggress ... itacanotizie.it