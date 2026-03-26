Doppia aggressione all' ospedale San Marco picchiati un medico e un infermiere

Da cataniatoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, presso l'ospedale San Marco, si sono verificati due episodi di violenza che hanno coinvolto un medico e un infermiere. Entrambi gli episodi sono avvenuti nel medesimo presidio, portando all'attenzione la questione della sicurezza del personale ospedaliero. La doppia aggressione si aggiunge a una serie di eventi simili che interessano le strutture sanitarie della zona.

Due episodi di violenza, a distanza di poche ore, nello stesso presidio ospedaliero. Due fatti gravi che riportano al centro una questione sempre più urgente: la sicurezza di chi opera ogni giorno nei luoghi della cura. All’ospedale San Marco di Catania un medico del pronto soccorso è stato aggredito con un pugno da un giovane paziente appena dimesso. L'aggressore è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali. Nella stessa azienda - presidio Rodolico - un infermiere è stato aggredito da un uomo che pretendeva di accedere all’area riservata alle emergenze, riportando lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania esprime piena solidarietà al personale sanitario coinvolto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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