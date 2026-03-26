Una nuova truffa su WhatsApp coinvolge ora anche un dentista, dopo aver colpito ballerini e carabinieri. Gli autori dell’ingegneria sociale hanno ideato un metodo semplice ma efficace per ingannare gli utenti. La tecnica si basa sull’invio di messaggi mirati, che sfruttano la fiducia nelle comunicazioni digitali, e mira a ottenere dati sensibili o denaro senza ricorrere a metodi complessi.

L’ingegneria sociale dei truffatori digitali ha partorito un nuovo schema, tanto semplice quanto efficace. Dopo il finto carabiniere che chiama per liberare un parente arrestato e la ballerina che promette chissà quali fortune, adesso c’è il dentista. O meglio, c’è il finto amico o parente che su WhatsApp ti chiede con urgenza di prestargli denaro per pagare cure odontoiatriche. Una richiesta apparentemente innocua, quasi banale, che però sta mietendo vittime in tutta Italia. Il messaggio arriva quando meno te lo aspetti. “ Ciao, potresti prestarmi 1.500 euro? Devo pagare urgentemente il dentista e ho problemi con la carta “. Sembra tuo fratello, tua cugina, quel collega con cui ti messaggi spesso. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dopo la ballerina e il carabiniere, arriva il dentista: come riconoscere la nuova truffa WhatsApp e difendersi

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