Il deputato ha dichiarato che le dimissioni di un ministro non sono una questione di giustizia, sottolineando che ci sono persone condannate che mantengono la dignità. Ha aggiunto che la decisione di un cambio di ministro spetta al Presidente del Consiglio e non alle opposizioni, ai media o alle televisioni.

“Non lo decidono le opposizioni quando il Presidente del Consiglio pensa di cambiare un ministro, non lo decidono i giornali con tutto il rispetto, le televisioni. Il motivo ovviamente non lo so, sarà Giorgia Meloni se lo vorrà spiegare, ma credo che ci fosse comunque la necessità di dare un segnale di un cambio di passo non tanto sulle materie tematiche del turismo, ma su alcuni messaggi che voleva dare molto chiari, che forse erano stati ricevuti anche da parte del voto degli elettori”. Così Giovanni Donzelli, onorevole di Fratelli d’Italia, intercettato dai cronisti ha commentato le dimissioni di Daniela Santanché arrivate dopo le pressioni di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Donzelli: “Dimissioni Santanché? Necessità di dare un segnale. Non è un tema di giustizia, ci sono persone condannate che per noi hanno piena dignità”

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