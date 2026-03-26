Donizetti Opera le tre rarità del 2026 | l’omaggio a Gavazzeni

Durante un evento alla Scala sono stati annunciati i titoli che saranno protagonisti del festival del 2026 organizzato da Donizetti Opera. Le tre opere scoperte sono «L’esule di Roma», «Alahor in Granata» e «Le Convenienze e inconvenienze teatrali». L’evento ha presentato anche un omaggio dedicato a un noto direttore d’orchestra.

FESTIVAL. Presentati alla Scala i titoli da riscoprire: «L’esule di Roma», «Alahor in Granata» e «Le Convenienze e inconvenienze teatrali». Tra i protagonisti spicca il soprano Lidia Fridman. L’edizione nel segno di Gavazzeni. Si svelano i dettagli della dodicesima edizione del Donizetti Opera Festival. La kermesse del prossimo autunno ha alzato il sipario sui protagonisti canori delle tre opere in cartellone tra il 13 e il 28 novembre prossimo. Nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo al Ridotto Toscanini del Teatro alla Scala, all’ombra di un severo busto di Giacomo Puccini, «L’esule di Roma», «Alahor in Granata» e «Le Convenienze e inconvenienze teatrali» hanno svelato le prerogative dei rispettivi cast di canto, regie e allestimenti, oltre alle bacchette, per altro già annunciate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Donizetti Opera, le tre rarità del 2026: l’omaggio a Gavazzeni Articoli correlati Leggi anche: Omaggio a Gavazzeni firmato dal Marangoni’s Quartet nel ridotto del Donizetti Donizetti Opera, per la dodicesima edizione una prima assoluta, una rarità e una brillante vis teatraleUna programmazione interamente incentrata su rarità donizettiane e titoli poco rappresentati, oltre al ricco palinsesto del Donizetti Off con al... Tutto quello che riguarda Donizetti Opera Temi più discussi: Due opere rare e una prima assoluta al Donizetti Opera 2026; Elisir d’amore. Con Donizetti chiude la lirica; Gloria! - Fondazione Teatro Donizetti - eventi; Al Teatro Sociale per vedere l'invisibile: la stagione numero 209 diretta da Edoardo Bottacin si apre l'11 ottobre con Madama Butterfly. Donizetti Opera, le tre rarità del 2026: l’omaggio a GavazzeniPresentati alla Scala i titoli da riscoprire: «L’esule di Roma», «Alahor in Granata» e «Le Convenienze e inconvenienze teatrali». Tra i protagonisti spicca il soprano Lidia Fridman. L’edizione nel seg ... ecodibergamo.it Donizetti Opera, per la dodicesima edizione una prima assoluta, una rarità e una brillante vis teatraleL’edizione 2026 è dedicata al ricordo di Gianandrea Gavazzeni, in occasione del trentennale della scomparsa, a cui saranno intitolati un Gala al Teatro Donizetti e una mostra documentaria diffusa in c ... bergamonews.it Con L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, che ritorna dopo 32 anni sul palcoscenico pisano, il Teatro Verdi chiude il sipario sulla stagione d’Opera 2025/26, confermata da critica e pubblico tra le più brillanti dell’ultimo decennio. Il direttore d'orchestra Massimi - facebook.com facebook