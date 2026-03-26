Una docente colpita con un coltello da uno studente di 13 anni in una scuola media di Bergamo è stata trasferita dalla terapia intensiva, dove si trovava da ieri, a una sezione di degenza ordinaria. Nel frattempo, il giovane è stato affidato a una comunità per minori. La polizia ha avviato le indagini sull’episodio, che ha causato ferite alla docente.

La docente accoltellata ieri in una scuola media di Bergamo da uno studente 13enne è uscita dalla terapia intensiva, le sue condizioni sono in miglioramento Arrivanonotizie incoraggianti per la docente ferita nell’aggressione consumatasi in una scuola media della provincia di Bergamolo scorso 25 marzo. Dopo aver trascorso la notte in terapia intensiva senza complicazioni, l’ospedale fa sapere che la docente è stata trasferita in reparto. Le sue condizioni sono in miglioramento, pur restando alta l’attenzione dei medici. Era una mattina come tante ma che si è tragicamente trasformata in un incubo, in uno dei luoghi dove la violenza non dovrebbe esistere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Docente accoltellata a Bergamo esce dalla terapia intensiva: il ragazzo affidato a comunità per minori

Articoli correlati

Accoltellata a scuola, migliora la docente ferita: trasferita fuori dalla terapia intensivaMigliorano le condizioni di Chiara Mocchi, l’insegnante di francese di 57 anni ferita ieri mattina all’interno di un istituto scolastico di Trescore...

Accoltellata a scuola, migliora la docente ferita: trasferita fuori dalla terapia intensiva. Solidarietà del Ministro ValditaraMigliorano le condizioni di Chiara Mocchi, l’insegnante di francese di 57 anni ferita ieri mattina all’interno di un istituto scolastico di Trescore...

Aggiornamenti e notizie su Docente accoltellata

Temi più discussi: Docente accoltellata a Bergamo, Veronese e D'Aprile: Fatto gravissimo, dare risposta adeguata; Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Se cercassero le armi, le troverebbero: gli studenti dopo la prof accoltellata; Prof accoltellata a Bergamo: la repressione non è la risposta.

L’Insegnante accoltellata vicino a Bergamo da uno studente è fuori pericoloUn'insegnante di 57 anni è stata accoltellata in una scuola media di Trescore Balneario, Bergamo. Autore dell'aggressione sarebbe un 13enne ... dire.it

Studente tredicenne accoltella una prof a scuola, in casa sequestrato materiale forse esplosivoChiara Mocchi, l'insegnate di francese accoltellata stamani al collo e all'addome da uno studente di terza media in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, è stata sottoposta a un i ... ilmessaggero.it

È fuori pericolo ed è in miglioramento, dopo aver trascorso la notte in terapia intensiva senza complicazioni Chiara Mocchi, la docente accoltellata ieri a Trescore Balneario dallo studente tredicenne - facebook.com facebook

A BERGAMO, UNA INSEGNANTE 57ENNE È STATA ACCOLTELLATA DA UNO STUDENTE. LA DOCENTE, CHE È IN GRAVI... x.com