Diventa mamma e muore subito dopo | la tragedia di Angelica Viotto scuote l’Italia

Una donna muore poche ore dopo aver dato alla luce un bambino in una clinica di Pinerolo. La vicenda ha suscitato grande attenzione in Italia, poiché si tratta di una tragica perdita subito dopo il parto. Le autorità stanno indagando sulle cause della morte, mentre la famiglia si confronta con il dolore improvviso. La vicenda ha portato alla luce questioni legate alla sicurezza e alle procedure mediche durante il parto.

Angelica Viotto morta dopo il parto: cosa è successo a Pinerolo?. Un sogno che si trasforma in tragedia nel giro di poche ore. Angelica Viotto, 31 anni, è morta subito dopo aver dato alla luce la sua bambina all’ospedale di Pinerolo. Una gravidanza definita serena, senza particolari criticità. Poi, all’improvviso, qualcosa si spezza. La giovane mamma non ce l’ha fatta. La figlia, invece, sta bene. Le complicazioni improvvise: il trasferimento alle Molinette. Secondo le prime ricostruzioni, il dramma si è consumato a causa di complicazioni cliniche insorte durante o subito dopo il parto. Angelica era stata inizialmente ricoverata all’ospedale “Edoardo Agnelli” di Pinerolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Diventa mamma e muore subito dopo: la tragedia di Angelica Viotto scuote l’Italia Articoli correlati Leggi anche: Angelica Viotto morta a Torino due giorni dopo il parto: eseguita autopsia, ipotesi grave emorragia Angelica Viotto morta dopo il parto a Torino, il dolore del marito diventato padre: "Me lo chiedo da giorni"Il marito di Angelica Viotto, la donna di 30 anni morta dopo il parto a Torino, ancora non riesce a capacitarsi di cosa sia successo alla moglie. Tutti gli aggiornamenti su Angelica Viotto Temi più discussi: Il parto si complica a Pinerolo: la madre muore, la figlia vivrà; Il dramma di Angelica, morta 48 ore dopo il parto: si sospetta un’emorragia non curata; Donna muore dopo aver partorito a Pinerolo: salvo il neonato, inchiesta per omicidio colposo; A Torino bimbo di 11 mesi soffocato da un boccone a casa, la mamma era in ospedale per partorire il fratellino. Angelica Viotto morta dopo il parto, indagano i pm: dubbi dei familiari sulla gestione della gravidanzaMorte di Angelica Viotto dopo il parto: cosa è accaduto a Pinerolo Angelica Viotto, 31 anni, di Pinerolo (Torino), è morta pochi giorni dopo aver dato ... assodigitale.it Angelica Viotto morta a Torino due giorni dopo il parto: eseguita autopsia, ipotesi grave emorragiaAngelica Viotto muore due giorni dopo il parto nell’ospedale di Pinerolo. Ora la Procura dovrà accertare se i medici hanno fatto tutto il possibile per salvare la giovane mamma. 0€ per 14 giorni: prov ... fanpage.it Angelica Viotto muore dopo aver partorito, aveva 31 anni. La famiglia: «Gravidanza non era a rischio». Aperta un'inchiesta a Torino - facebook.com facebook