La nuova edizione del Grande Fratello Vip si trova in una situazione critica, con segnali di calo di ascolti rispetto alle edizioni precedenti. Nonostante alcuni cambiamenti nel formato, le puntate risultano meno seguite rispetto ad altri programmi di approfondimento televisivo. La produzione ha ricevuto un ultimatum che mette a rischio la prosecuzione del reality, con l’emittente pronta a valutare la sospensione anticipata della trasmissione.

Nonostante il tentativo di rinnovarsi e rendere le puntate più dinamiche, la nuova edizione del Grande Fratello Vip non sembra aver conquistato davvero il pubblico. I primi dati d’ascolto, infatti, raccontano una partenza sottotono che avrebbe già acceso più di un campanello d’allarme ai piani alti di Mediaset, aprendo scenari tutt’altro che rassicuranti per il futuro del reality. Tira aria di crisi a Mediaset: il Grande Fratello Vip rischia di chiudere in anticipo. Le prime tre puntate del programma, andate in onda in pochi giorni, hanno raccolto numeri considerati deludenti: una media di circa 1,8 milioni di spettatori e uno share intorno al 16%, con un andamento altalenante e in calo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Disastro Grande Fratello Vip, rischia di chiudere prima: ultimatum assurdo «Fa meno di Quarto Grado»

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