Disappearances | Chiara Marabini vola a Cannes

Chiara Marabini si prepara a partecipare alla settimana di Cannes, senza avere ancora una meta precisa in mente. Ha deciso di viaggiare con una valigia leggera, per poterla riempire di incontri, stimoli e nuove idee durante i giorni in Francia. La sua presenza nel prestigioso festival cinematografico segna un passo importante nel suo percorso professionale.

"Non so bene cosa aspettarmi dalla settimana a Cannes, ma cercherò di tenere la valigia leggera per poterla riempire di esperienze, incontri, stimoli e idee". Chiara Marabini, 22 anni, studentessa di Ied Milano, volerà in Costa Azzurra per il Cannes Lions International Festival of Creativity: è stata selezionata come “miglior futuro talento creativo italiano 2026“ e rappresenterà il Paese nella categoria studenti. Così la diplomanda in Design della Comunicazione - originaria di Scandiano (Reggio Emilia) - parteciperà a uno dei più importanti eventi al mondo dedicati alla pubblicità e alla comunicazione come finalista per l’Italia della Roger Hatchuel Student Academy. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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