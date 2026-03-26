Venerdì 27 marzo si svolge un convegno organizzato dal Gruppo sociale provinciale presso la Fondazione Angelo Custode. L'evento si concentra sulle modalità di supporto e soluzioni abitative per le persone con disabilità che vivono al di fuori della famiglia d’origine. L’incontro mira a discutere le strategie attuali e le iniziative in corso per garantire un’assistenza adeguata.

IL CONVEGNO. Promosso dal Gruppo sociale provinciale. Il punto venerdì 27 marzo alla Fondazione Angelo Custode. «Siamo alla ricerca di soluzioni non sempre disponibili». C’è un tema che attraversa in profondità la vita di molte famiglie: il futuro delle persone con disabilità quando arriva il momento di «Abitare fuori dalla famiglia di origine». Un passaggio delicato, spesso carico di paure, ma anche di possibilità. È proprio a partire da questa complessità che nasce l’omonimo seminario in programma venerdì 27 marzo, dalle 14,30 alle 18,30 all’Auditorium della Fondazione Angelo Custode di Bergamo (per informazioni scrivere a email protected, per iscrizioni https:shorturl. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Disabilità, risposte per abitare fuori dalla famiglia d’origine

Articoli correlati

Chi è Elettra Lamborghini in gara a Sanremo 2026, dal marito ai figli, dalla famiglia di origine alle canzoni più famoseElettra Lamborghini è fra i 30 artisti Big in gara alla 76ª edizione Festival di Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro...

“Corpi politici”, il podcast che “vuole portare la disabilità fuori dalla narrazione pietistica e dentro il dibattito pubblico”Un inedito podcast che parla di disabilità con persone con disabilità attraverso una serie di focus su alcune tematiche fondamentali per una...

Multi SubOut of Prison, Family Forces Her to Marry—She Grabs a Random Guy Who's Actually a Kingpin

Una raccolta di contenuti su Disabilità risposte per abitare fuori...

Temi più discussi: Disabilità, risposte per abitare fuori dalla famiglia d’origine; etika: un milione di euro per i diritti delle persone con disabilità; Disabilità e progetto di vita al convegno Cei di Bergamo: Dall’assistenza al protagonismo; Percorsi per l’autonomia alle Fornaci. Ecco l’abitare condiviso e assistito.

Disabilità, risposte per abitare fuori dalla famiglia d’originePromosso dal Gruppo sociale provinciale. Il punto venerdì 27 marzo alla Fondazione Angelo Custode. «Siamo alla ricerca di soluzioni non sempre disponibili». ecodibergamo.it

Disabilità e progetto di vita al convegno Cei di Bergamo: Dall’assistenza al protagonismoLa sfida grande è stata ritrovarci insieme, realtà civili e realtà ecclesiali. Sempre di più questo 'noi' si costruisce se insieme ognuno fa la propria parte. Suor Veronica Donatello, responsabile d ... agensir.it

C'È SPERANZA PER DAVVERO anche se voi ci raccontate altro. 150 studenti che pranzano da PizzAut, che ti lasciano bigliettini con riflessioni e pensieri straordinari. 150 studenti, fra cui diversi ragazzi con disabilità assolutamente inclusi e presenti nella clas - facebook.com facebook

Catechesi e disabilità: laboratorio a sostegno di autonomia e inclusione L’iniziativa diocesana in collaborazione con la Conferenza episcopale, il 28 marzo, dedicata quest’anno all’autismo. Presente anche suor Donatello, resp. Servizio nazionale CEI x.com