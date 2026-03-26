Una donna vedova e madre di una sedicenne si è trovata esclusa dalla Dote Scuola a causa di un calcolo errato dell’Isee, che includeva somme che non poteva utilizzare. La somma, risparmiata dalla nonna per il futuro universitario della nipote, risulta inserita nel patrimonio familiare e ha portato alla sua esclusione dal beneficio. La vicenda solleva questioni sul metodo di valutazione del reddito nel sistema di accesso agli aiuti.

Milano, 26 marzo 2026 – Quei soldi li ha messi da parte la nonna per sua nipote, perché potesse pagarsi l’università una volta diventata adulta. Lì li ha messi la nonna e lì devono restare fino a quando la nipote non compirà 18 anni. Nessuno può toccarli prima di allora: si tratta, per l’esattezza, di un conto con vincolo pupillare. E così sta andando:n essuno li ha toccati perché la ragazza, la nipote, ha ancora soltanto 16 anni. Nonostante questo, quei soldi vengono comunque inclusi nel calcolo del reddito Isee, contribuiscono a determinarlo, e così stanno impedendo alla madre della ragazza, Rossella Rota, di beneficiare di una misura che,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Diritto allo studio: “Nell’Isee i soldi che non posso usare. Così io, vedova e madre di una 16enne, esclusa dalla Dote Scuola”

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