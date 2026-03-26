Ogni giorno, alcune persone segnalano che i parcheggi riservati ai disabili presso la stazione di Arezzo vengono spesso occupati da veicoli che non hanno diritto. La maggior parte delle mattine, chi accompagna un familiare con disabilità trova gli stalli liberi solo in pochi casi, anche se sono destinati esclusivamente a persone con handicap. La situazione si ripete con frequenza alla stessa ora, intorno alle 6.15.

La testimonianza di un cittadino: segnalazioni senza risposta e posti riservati occupati da chi non ne ha diritto. I disagi sono quotidiani “Quasi ogni mattina accompagno mia figlia disabile alla stazione di Arezzo. Quando intorno alle 6.15 arrivo al parcheggio, nella maggior parte dei casi non posso lasciare l'auto perché gli stalli riservati, posizionati sulla sinistra guardando l'ingresso, sono occupati da vetture senza contrassegno. Quindi devo andare a cercare posto altrove. Qualche volta abbiamo perso il treno, con tutti i disagi che ne sono conseguiti”. A parlare è un cittadino di Arezzo, nato e residente in città, che questa situazione la sperimenta quotidianamente sulla propria pelle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - “Diritti calpestati ogni giorno”: la denuncia sui parcheggi disabili alla stazione di Arezzo

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