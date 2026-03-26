Una donna acquista un lucidalabbra in profumeria senza controllare il costo, poi si rende conto dell’alto prezzo al momento del pagamento. La scena si conclude con il suo viso di sorpresa dopo aver scoperto quanto ha speso, lasciando intendere che il prodotto non corrispondeva alle aspettative in termini di valore. La vicenda si svolge in un negozio di cosmetici, senza coinvolgimento di altri soggetti o dettagli sul negozio stesso.

Un lucidalabbra che fa le labbra bellissime, ma non così prodigioso da nascondere la smorfia di stupore quando si scopre il prezzo. Diletta Leotta ha raccontato in radio di essere stata “fregata” in una profumeria, sull’acquisto di quello che lei pensava fosse un semplice lucidalabbra e invece si è rivelato un prodotto di fascia alta e quindi costoso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio105 (@radio105) Durante la trasmissione 105 Take Away, che conduce con Daniele Battaglia, Leotta ha introdotto l’argomento scherzando e battendo leggermente le unghie sul lucidalabbra incriminato, “come le vere influencer”. Poi ha raccontato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Diletta Leotta paga senza guardare, poi scopre il prezzo del lucidalabbra: la storia della “fregatura” in profumeria

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Diletta Leotta compra un lucidalabbra poi l’amara sorpresa: “Sono una babba, non pensavo costasse tanto”Diletta Leotta ha raccontato di avere acquistato un lucidalabbra in profumeria senza preoccuparsi di chiedere prima il costo.

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Diletta Leotta paga senza guardare, poi scopre il prezzo del lucidalabbra: la storia della fregatura in profumeriaDiletta Leotta racconta la sua fregatura in profumeria: paga un lucidalabbra senza guardare e scopre solo dopo il prezzo folle. L’episodio ha fatto sorridere i fan e il pubblico radio. cinemaserietv.it

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